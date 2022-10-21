***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:10
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Pay Sahipleri,
Şirketimizin 01.09.2022 tarihinde İlkadım Dayanıklı Tüketim Malları Elk.Teks.İnş. ve İlt.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. ile yapmış olduğu 5 yıl + 5 yıl opsiyonlu Lisan Kiralama sözleşmesinin ilk 5 yıllık süresi 01.09.2022 tarihinde sona ermiştir. İlkadım Grup firması ile karşılıklı yapılan görüşmeler sunucunda mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ikinci 5 yıllık süreç için anlaşmanın devam ettirilmemesinin daha doğru olacağı değerlendirilmiş olup, bu nedenle sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesine karar verilmiştir.
İlkadım Grup firması ile yapılan anlaşma gereği distribütörlük süresi içinde stoğa alınan ürünlerin satışının, karşılıklı olarak belirlenecek bir süre boyunca devam etmesinin gerekliliği üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu süre içerisinde Birlik Mensucat olarak koleksiyon oluşturma faaliyetleri yeniden başlatılmış olup, satış ve pazarlama faaliyetlerini tekrar kendi nezdinde sürdürebilecek yapı oluşturmaya başlanmıştır. Soley Markamızı başta çevrimiçi pazarda olmak üzere Türkiye genelinde tüm tüketicilere ulaştırma gayretimizi, sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalar ile hızlandırma ve en kısa sürede sonuçlandırma niyetindeyiz.
Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073341
BIST
18:053.935
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|: 0,87%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5957
|% -0,06
|
|Euro
|18,2745
|18,2939
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8758
|20,9805
|% 0,22
|
|Frank
|18,5158
|18,6273
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
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