***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Pay Sahipleri,Şirketimizin 01.09.2022 tarihinde İlkadım Dayanıklı Tüketim Malları Elk.Teks.İnş. ve İlt.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. ile yapmış olduğu 5 yıl + 5 yıl opsiyonlu Lisan Kiralama sözleşmesinin ilk 5 yıllık süresi 01.09.2022 tarihinde sona ermiştir. İlkadım Grup firması ile karşılıklı yapılan görüşmeler sunucunda mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ikinci 5 yıllık süreç için anlaşmanın devam ettirilmemesinin daha doğru olacağı değerlendirilmiş olup, bu nedenle sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesine karar verilmiştir.İlkadım Grup firması ile yapılan anlaşma gereği distribütörlük süresi içinde stoğa alınan ürünlerin satışının, karşılıklı olarak belirlenecek bir süre boyunca devam etmesinin gerekliliği üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu süre içerisinde Birlik Mensucat olarak koleksiyon oluşturma faaliyetleri yeniden başlatılmış olup, satış ve pazarlama faaliyetlerini tekrar kendi nezdinde sürdürebilecek yapı oluşturmaya başlanmıştır. Soley Markamızı başta çevrimiçi pazarda olmak üzere Türkiye genelinde tüm tüketicilere ulaştırma gayretimizi, sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalar ile hızlandırma ve en kısa sürede sonuçlandırma niyetindeyiz.Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073341BIST