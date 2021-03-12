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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 18:18



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.437.222
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.837.222

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 16.437.222 11.400.000 69,35478 BRMEN, TRABRMEN91B4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.437.222 11.400.000,000 69,35478

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 12.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği
1) Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli tüm payların, imtiyazsız, Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a
satılması amacıyla
düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,
SPK 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor 'un kabulüne
İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918034


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