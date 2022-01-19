***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.01.2022 18:55
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.437.222
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.313.510,66
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 16.437.222 5.876.288,66 35,74988 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.437.222 5.876.288,660 35,74988
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi YAŞAR KÜÇÜKÇALIK
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. tarafından ihraç edilen 5.876.288,66 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,94 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 11.400.000 TL olacak şekilde Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satılması işlemi 19.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995218
BIST