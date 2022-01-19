***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.437.222Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.313.510,66Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BRMEN, TRABRMEN91B4 16.437.222 5.876.288,66 35,74988 BRMEN, TRABRMEN91B4 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.437.222 5.876.288,660 35,74988Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi YAŞAR KÜÇÜKÇALIKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. tarafından ihraç edilen 5.876.288,66 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,94 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 11.400.000 TL olacak şekilde Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satılması işlemi 19.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995218BIST