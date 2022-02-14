***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2022 18:03
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ana Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.437.222
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.313.510,66
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 16.437.222 5.876.288,66 35,74988 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.437.222 5.876.288,660 35,74988
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi YAŞAR KÜÇÜKÇALIK
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan şirket sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001610
BIST