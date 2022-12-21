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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2022 16:00
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin

belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan sermayesinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
- Sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları, 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine tabi olması sebebiyle ihraç edilecek paylar "Kaydi Pay" şeklinde olacak ve Takasbank'tan alınacak yeni ISIN kodları ile kayden dağıtımı yapılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla BİST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
- Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşabilir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZAHNAME - ONAY.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088972


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EGEEN 5.342,20 642.336.280 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.316 7.422 50,00  
Tam 7.361 7.408 11,00  
Yarım 3.565 3.622 6,00  
Çeyrek 1.788 1.810 3,00  
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