***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027 136.445,195Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 136.445,195Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 22.12.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.01.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.12.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.313.510,66 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 50.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 22.313.510,66 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 44.627.021,32 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 22.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasında kullanılmıştır.Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 136.445,195 TL olup, bu paylar 12.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 2,20 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,195 nominal değerli pay karşılığı 0,43 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 136.445,195 nominal değerli payların tamamı 300.533,89 TL'ye satılmış olup sermaye artırımı 12.01.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.'Eklenen DökümanlarEK: 1 İZAHNAME - ONAY.pdfEK: 2 Kullanılmayan Paylar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102193BIST