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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2023 17:52
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin

BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027 136.445,195

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 136.445,195

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 22.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.01.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 50.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 22.313.510,66 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 44.627.021,32 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 22.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasında kullanılmıştır.
Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 136.445,195 TL olup, bu paylar 12.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 2,20 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,195 nominal değerli pay karşılığı 0,43 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 136.445,195 nominal değerli payların tamamı 300.533,89 TL'ye satılmış olup sermaye artırımı 12.01.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.'

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZAHNAME - ONAY.pdf
EK: 2 Kullanılmayan Paylar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102193


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