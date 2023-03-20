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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2023 18:09
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 44.627.021,32

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 1,00 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027 136.445,195

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 136.445,195

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 22.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.01.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.02.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.02.2023
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 17.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Bedelli Sermaye artışından dolayı 21.02.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metnimize istinaden Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sermaye artırım işlemlerimiz 17.03.2023 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARI METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126458


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