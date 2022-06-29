***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.06.2022 18:11
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve 12 numaralı kararı ile oy birliğiyle kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040144
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0840
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1479
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3302
17:59970,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,93
|Açılış
|: 970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5899
|16,5982
|% -0,50
|
|Euro
|17,2794
|17,4053
|% -0,84
|
|Sterlin
|20,1227
|20,2236
|% -0,69
|
|Frank
|17,3615
|17,4660
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4216
|4,4437
|% -0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,89
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.499
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.181
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem