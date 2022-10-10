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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

10.10.2022 18:16
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonu


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirket yönetim kurulu 10.10.2022 tarih ve 19 nolu kararı gereği
1.      Sermaye Piyasası Kurulu'nun (‘'Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (‘'Pay Tebliği'') 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun (‘'Rapor'') kabulüne,
2.   Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 tarih ve 11 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla Şirketimizce Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3.      Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4.      Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070236


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Çeyrek 1.636 1.657 -37,00  
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