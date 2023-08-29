***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.08.2023 18:13
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190308
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1698
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3058
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9385
En Düşük
28,1807
17:591.655,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,69
|Açılış
|: 1.655,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5904
|26,6282
|% 0,64
|
|Euro
|28,8018
|28,9385
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4620
|33,6298
|% 0,61
|
|Frank
|30,1086
|30,2899
|% 0,94
|
|Riyal
|7,0689
|7,1043
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|21,20
|21,23
|0,59
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
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17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında