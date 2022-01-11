***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2022 12:46
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 16437222 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992710
BIST
12:502.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,54
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:5013,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:5015,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:50804,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,40
|Açılış
|: 804,75
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:50
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,43
|23.482.413
|% 9,59
|
|ORCAY
|36,10
|10.080.548
|% 9,39
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|50.977.379
|% -6,15
|
|IHAAS
|9,73
|1.642.917
|% -4,61
|
|HUBVC
|10,32
|14.060.500
|% -3,91
|
|ERBOS
|131,10
|193.805.313
|% -3,60
|
|KRDMD
|12,35
|3.043.827.227
|% 6,93
|
|THYAO
|26,84
|2.422.638.179
|% 0,52
|
|EREGL
|30,80
|1.848.769.455
|% 0,98
|
|GARAN
|11,72
|797.337.101
|% -0,17
|
|SISE
|14,87
|781.744.991
|% -0,20
|
|KRDMD
|12,35
|3.043.827.227
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,70
|546.514.966
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|335.617.627
|% -1,65
|
|THYAO
|26,84
|2.422.638.179
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,09
|272.605.889
|% 0,00
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8065
|13,8115
|% -0,07
|
|Euro
|15,6515
|15,6926
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,8077
|18,9020
|% 0,52
|
|Frank
|14,9160
|15,0058
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6831
|3,7016
|% 0,34
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|6,57
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,40
|
|Cumhuriyet
|5.346
|5.427
|36,00
|
|Tam
|5.317
|5.452
|32,73
|
|Yarım
|2.570
|2.637
|15,83
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|1,26
|