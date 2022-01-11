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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2022 12:46
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 16437222 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992710


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,42% |  -8,54
Açılış :  2.060  
Önceki Kapanış :  2.045  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
BLCYT 15,43 23.482.413 % 9,59  
ORCAY 36,10 10.080.548 % 9,39  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 13,8065 13,8115 % -0,07  
Euro 15,6515 15,6926 % 0,22  
Sterlin 18,8077 18,9020 % 0,52  
Frank 14,9160 15,0058 % 0,47  
Riyal 3,6831 3,7016 % 0,34  
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12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 6,57  
Altın Gr. 805 805 4,40  
Cumhuriyet 5.346 5.427 36,00  
Tam 5.317 5.452 32,73  
Yarım 2.570 2.637 15,83  
Çeyrek 1.289 1.318 7,44  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 0,10  
Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,06  
B. Petrol 82,13 82,13 1,26  
Seans Raporu 12:50
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