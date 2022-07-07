Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2022 18:04
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ RIZA HASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi --- Evet 0.708 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır ---
MEHMET SOYARICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.04.2019 İcrada Görevli Genel Müdür --- Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Evet ---
MUSTAFA BİRESSELİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil --- Birta Yapı İnş.Yapı Proje Turz.Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İHSAN MURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Aeon Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Küçükçalık Teksitl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Lüks Kadife A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 26.37 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043267


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.426
Değişim :  0,72% |  17,41
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.414.010 % 9,99  
PSGYO 9,83 117.174.491 % 9,96  
RUBNS 15,12 5.476.630 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.559.413 % 9,94  
FONET 13,93 27.598.170 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2764 17,2846 % 0,40  
Euro 17,5747 17,6213 % 0,42  
Sterlin 20,7131 20,8170 % 1,23  
Frank 17,7027 17,8093 % 0,24  
Riyal 4,5956 4,6186 % 0,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 2,65  
Altın Gr. 967 967 4,58  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.479 6.585 -23,00  
Yarım 3.171 3.220 -11,00  
Çeyrek 1.589 1.609 -6,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 0,06  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,08  
B. Petrol 106 106 5,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru