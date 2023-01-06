***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
06.01.2023 16:20
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.313.510,660 TL olan sermayesinin kayıtlı sermaye sisteminde 22.313.510,660 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,320 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 136.445,195 TL'dir Söz konusu paylar 12.01.2023 ve 13.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Mensul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden de (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095315
BIST
16:115.256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 139,82
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:1118,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:1119,7162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0482
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:111.108,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.108,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BRKVY
|28,82
|40.889.632
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|96.681.655
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.521.076
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|141.621.134
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.579.471
|% -10,00
|
|ADEL
|124,20
|100.154.718
|% -9,41
|
|MARTI
|5,02
|107.793.308
|% -8,39
|
|ULUFA
|6,95
|30.351.059
|% -6,96
|
|EREGL
|41,70
|8.910.839.535
|% 4,04
|
|THYAO
|139,90
|8.562.442.702
|% 3,48
|
|ASELS
|61,70
|6.836.040.747
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,34
|5.136.921.842
|% 7,44
|
|EKGYO
|9,15
|4.455.981.244
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.455.981.244
|% 7,90
|
|KRDMD
|19,34
|5.136.921.842
|% 7,44
|
|YKBNK
|10,71
|2.659.626.785
|% 2,19
|
|EREGL
|41,70
|8.910.839.535
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,85
|598.596.777
|% 4,40
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7653
|18,7730
|% 0,05
|
|Euro
|19,7038
|19,7143
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1793
|22,2905
|% -0,49
|
|Frank
|19,8919
|20,0117
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9782
|5,0032
|% 0,02
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.531
|7.589
|1,00
|
|Yarım
|3.647
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|