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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

11.03.2022 18:16
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11.03.2022 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde  
31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 11 Mart 2022 tarihinde KAP' ta açıklamıştır.
Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.
Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2' inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde  31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden ayrı bir bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,
İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine
                toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009610


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