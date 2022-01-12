***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.01.2022 17:50
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.01.2022 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği
Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın
Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ın
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'nin
getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993192
BIST
17:582.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,56
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
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2.075
En Düşük
2.056
17:5813,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
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|Açılış
|: 13,8050
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|Önceki Kapanış
|: 13,8400
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13,8577
En Düşük
13,5232
17:5815,5611
En Yüksek
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|: -0,88%
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|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7649
En Düşük
15,4540
17:58793,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -14,89
|Açılış
|: 806,81
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|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ORCAY
|39,92
|22.032.601
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.462.700
|% 9,96
|
|KRDMA
|11,49
|217.074.191
|% 9,95
|
|KRDMB
|11,49
|105.566.262
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,10
|75.482.653
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,19
|45.830.226
|% -9,05
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,15
|6.806.767.960
|% 4,03
|
|SISE
|15,26
|3.403.512.771
|% 3,39
|
|THYAO
|26,86
|2.689.229.174
|% -0,15
|
|EREGL
|31,76
|2.429.407.507
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.882.918.215
|% 0,68
|
|KRDMD
|13,15
|6.806.767.960
|% 4,03
|
|YKBNK
|3,88
|1.638.194.997
|% 3,47
|
|SISE
|15,26
|3.403.512.771
|% 3,39
|
|GARAN
|11,86
|1.882.918.215
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,39
|365.776.307
|% 0,84
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6280
|13,6410
|% -1,20
|
|Euro
|15,5673
|15,5869
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,7774
|18,8715
|% 0,14
|
|Frank
|14,9169
|15,0067
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6545
|3,6729
|% -0,28
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,14
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,18
|0,07
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|0,53
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Seans Raporu
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17:59ICBCT
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17:56GENIL
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem