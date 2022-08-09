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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.08.2022 18:07
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu  09.08.2022 tarih ve 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği
Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın
Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Serdar BAŞ'ın    
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın
getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053518


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