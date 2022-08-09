***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.08.2022 tarih ve 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğiDenetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ınKurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Serdar BAŞ'ınRiskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ıngetirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053518BIST