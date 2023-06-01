***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.06.2023 18:11
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2023 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği
Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın
Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Serdar BAŞ'ın
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın
getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155407
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
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4.929
En Yüksek
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 21,1600
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|Önceki Kapanış
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21,0322
En Düşük
20,7200
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|Önceki Kapanış
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1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|20,7983
|20,8330
|% 0,22
|
|Euro
|22,5174
|22,5490
|% 1,30
|
|Sterlin
|26,0074
|26,1378
|% 0,82
|
|Frank
|22,8483
|22,9859
|% 0,45
|
|Riyal
|5,5316
|5,5593
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.978
|1.979
|15,78
|
|Altın Gr.
|1.324
|1.324
|11,75
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.450
|4.567
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.290
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,34
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|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,23
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|B. Petrol
|75,01
|75,01
|2,41
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