***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.12.2022 08:51
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 30/12/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091335
BIST
10:115.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 40,20
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.526
En Düşük
5.511
10:1118,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:1119,9477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0405
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:111.095,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.095,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:10
|TERA
|19,48
|1.295.381
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|3.454.391
|% 9,96
|
|RYGYO
|15,66
|44.135.707
|% 9,89
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|15.150.834
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,45
|9.636.698
|% -4,40
|
|CEOEM
|17,60
|2.076.984
|% -3,46
|
|TUPRS
|523,90
|562.427.454
|% 3,44
|
|ASELS
|59,80
|534.929.769
|% 1,70
|
|ENKAI
|33,62
|526.067.583
|% -1,52
|
|THYAO
|142,80
|481.100.917
|% 0,35
|
|TCELL
|38,64
|371.901.345
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,68
|335.744.866
|% 0,70
|
|YKBNK
|12,11
|208.846.692
|% 0,92
|
|ENKAI
|33,62
|526.067.583
|% -1,52
|
|TTKOM
|23,48
|332.493.193
|% 1,12
|
|PETKM
|20,06
|275.276.227
|% 1,01
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7157
|18,7214
|% 0,09
|
|Euro
|19,9328
|19,9438
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,4778
|22,5905
|% -0,13
|
|Frank
|20,1797
|20,3013
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9638
|4,9887
|% 0,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,33
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.384
|7.444
|11,00
|
|Yarım
|3.576
|3.638
|5,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,11
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|0,47
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 64 artarak (% 0.82 ) 5, 964
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10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ULUFA, UMPAS
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:25XU100
Endeks 5, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 9, 060.00 milyon TL de