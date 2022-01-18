***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRMENİlgili Şirket Ünvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.Satışa Konu Paylar 5876288Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)BRMEN, TRABRMEN91B4 5.876.288 35,75Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 5.876.288İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 1,94Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (Base price) 1,94 TL: En düşük (min.) 1,56 TL - En Yüksek (max.) 2,32 TLİşlem Tarihi 19.01.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 22.313.510,66 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 5.876.288 TL nominal değerli payların 1,94 TL fiyattan alıcı Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/01/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995058BIST