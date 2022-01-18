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***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

18.01.2022 18:10
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRMEN
İlgili Şirket Ünvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 5876288

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 5.876.288 35,75

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 5.876.288
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,94
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (Base price) 1,94 TL: En düşük (min.) 1,56 TL - En Yüksek (max.) 2,32 TL
İşlem Tarihi 19.01.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 22.313.510,66 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 5.876.288 TL nominal değerli payların 1,94 TL fiyattan alıcı Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/01/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995058


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IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
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Altın Ons 1.819 1.819 -0,43  
Altın Gr. 797 798 11,50  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,56 23,58 0,55  
Gümüş Gr. 10,30 10,32 0,35  
B. Petrol 87,42 87,42 0,94  
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