***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
18.01.2022 18:10
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRMEN
İlgili Şirket Ünvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 5876288
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 5.876.288 35,75
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 5.876.288
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,94
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (Base price) 1,94 TL: En düşük (min.) 1,56 TL - En Yüksek (max.) 2,32 TL
İşlem Tarihi 19.01.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 22.313.510,66 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 5.876.288 TL nominal değerli payların 1,94 TL fiyattan alıcı Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/01/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995058
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1966
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6792
En Düşük
13,4068
17:3215,4807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1465
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32796,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 10,63
|Açılış
|: 796,75
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
799,36
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6169
|13,6459
|% 1,55
|
|Euro
|15,4446
|15,4830
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,4754
|18,5681
|% 1,08
|
|Frank
|14,8262
|14,9156
|% 1,30
|
|Riyal
|3,6257
|3,6439
|% 1,56
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,43
|
|Altın Gr.
|797
|798
|11,50
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,35
|
|B. Petrol
|87,42
|87,42
|0,94
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK