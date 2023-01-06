***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2023 15:06
***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yaşar Küçükçalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095181
BIST
15:005.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 81,89
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:0018,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:0019,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0657
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:001.107,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.107,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BRKVY
|28,82
|39.929.955
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|60.989.098
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|192.237.637
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|193.799.639
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,75
|25.293.844
|% -9,64
|
|ADEL
|125,70
|88.995.294
|% -8,32
|
|MARTI
|5,05
|102.498.171
|% -7,85
|
|THYAO
|138,40
|7.730.721.285
|% 2,37
|
|EREGL
|39,96
|6.469.281.287
|% -0,30
|
|ASELS
|61,00
|6.130.418.879
|% 3,57
|
|EKGYO
|9,05
|3.802.975.244
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,00
|3.348.804.313
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,05
|3.802.975.244
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,62
|2.280.702.771
|% 1,34
|
|SKBNK
|2,80
|544.694.499
|% 2,56
|
|KRDMD
|18,00
|3.348.804.313
|% 0,00
|
|EREGL
|39,96
|6.469.281.287
|% -0,30
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7556
|18,7706
|% 0,03
|
|Euro
|19,6795
|19,6922
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,1575
|22,2686
|% -0,59
|
|Frank
|19,8792
|19,9990
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9761
|5,0011
|% -0,02
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,89
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.521
|7.587
|-1,00
|
|Yarım
|3.642
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,12
|
|B. Petrol
|78,39
|78,39
|-0,30
|