***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.05.2020 18:30
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Transferler
-329.527 12.524.169 270.988.539 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 190.680.556 9.707.418 13.689.181 214.077.155 43.200 214.120.355
Kar Payları
-132.331.899 -132.331.899 -132.331.899
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.017.979 0 5.990.991 79.288.850 0 0 0 0 0 0 0 1.835.776.831 3.257.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.149.837 13.689.181 0 2.827.568.896 2.198.167 2.829.767.063
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 66.007.525 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.151.716 0 0 277.669.129 2.687.078 16.880.080 288.084.571 135.666 288.220.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.817.463 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.279.154.380 2.635.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 388.618.005 16.880.080 0 3.173.660.023 2.110.681 3.175.770.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-511.448.931 -437.087.444
Dönem Karı (Zararı)
16.849.884 13.604.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.926.762 16.754.131
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-76.878 -3.149.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.917.346 12.080.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 46.940.442 38.906.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
879.715 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 80.869 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
798.846 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
408.640 3.970.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
408.640 3.970.845
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.207.015 50.593.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.186.833 -1.357.933
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 40.393.848 51.951.915
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-142.924.514 -85.584.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -9.428.644 4.194.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-455.751.257 -443.595.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.101.187 238.240.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -26.749.386 -29.059.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -369.351.801 267.300.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.768.082 -1.200.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.768.082 -1.200.633
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.687.078 -9.707.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -33.283.749 -106.229.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 50.292.780 39.769.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.518.546 -517.876.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -17.506.534 -9.067.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -55.012.012 -508.809.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.467.112 6.800.439
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -8.079.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.467.112 14.879.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.688.671 -93.392.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.321.129 696.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.367.542 -94.088.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-505.818.719 -417.910.360
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.795 -159.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-604.712 -2.260.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.686.738 -5.508.121
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
878.033 12.424.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.879.851 -95.471.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.879.851 -95.471.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -61.879.851 -95.471.887
Alınan Temettüler
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.239.039 114.062.793
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.750.116.929 7.108.656.866
Kredilerden Nakit Girişleri
3.750.116.929 7.108.656.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.575.893.171 -6.953.707.509
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.575.893.171 -6.953.707.509
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.464.782 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-37.706.770 -42.244.497
Alınan Faiz
19 3.186.833 1.357.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.089.743 -418.496.538
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.631.404 54.397.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.458.339 -364.098.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
598.850.564 414.626.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 598.850.564 945.308.903
Ticari Alacaklar
6 928.725.165 537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 53.710.747 26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
875.014.418 510.852.474
Diğer Alacaklar
20.113.968 31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.113.968 31.882.050
Türev Araçlar
2.635.120 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.635.120 0
Stoklar
7 1.221.420.660 1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.823.499 89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.823.499 89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 6.413.263 12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar
96.461.435 71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 77.351 75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
96.384.084 71.076.034
ARA TOPLAM
2.930.443.674 2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 48.423.405 44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.978.867.079 2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
343.811.397 314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
343.811.397 314.010.842
Maddi Duran Varlıklar
10 3.982.032.264 3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 22.681.287 24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.244.242 7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.244.242 7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler
24.517.868 41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.517.868 41.264.840
Diğer Duran Varlıklar
328.543 317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
328.543 317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.380.615.601 4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR
7.359.482.680 6.931.740.248
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.295.445.496 1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.295.445.496 1.257.532.194
Banka Kredileri
5 1.295.445.496 1.257.532.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
751.960.037 529.936.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
751.960.037 529.936.633
Banka Kredileri
5 738.220.461 515.171.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.739.576 14.764.767
Ticari Borçlar
6 845.200.911 917.719.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 28.676.539 46.183.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
816.524.372 871.536.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.419.030 5.138.552
Diğer Borçlar
41.788.155 20.321.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.788.155 20.321.043
Türev Araçlar
0 51.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 51.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.594 560.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.594 560.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.497.893 95.589.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.497.893 95.589.456
ARA TOPLAM
3.026.315.116 2.826.849.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 6.661.263 6.458.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.032.976.379 2.833.307.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
702.160.866 790.742.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
702.160.866 790.742.816
Banka Kredileri
5 692.904.975 779.643.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.255.891 11.099.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.913.297 16.035.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.913.297 16.035.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 432.661.434 404.103.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.150.735.597 1.210.882.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.183.711.976 4.044.189.781
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.173.660.023 2.885.575.452
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
274.974.910 284.126.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
274.974.910 284.126.626
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 166.817.463 175.969.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.741.675 5.741.675
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 102.415.772 102.415.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.281.789.500 2.001.433.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.279.154.380 2.001.485.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.635.120 -51.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.635.120 -51.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.647.528 69.647.528
Yasal Yedekler
69.647.528 69.647.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
388.618.005 322.610.480
Net Dönem Karı veya Zararı
16.880.080 66.007.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.110.681 1.975.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.175.770.704 2.887.550.467
TOPLAM KAYNAKLAR
7.359.482.680 6.931.740.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.149.200.835 1.149.028.813
Satışların Maliyeti
14 -1.038.852.657 -1.016.778.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.348.178 132.250.412
BRÜT KAR (ZARAR)
110.348.178 132.250.412
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -56.485.829 -48.772.554
Pazarlama Giderleri
15,16 -19.194.257 -21.469.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.977.809 13.241.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.940.768 -3.707.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.705.133 71.542.587
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.705.133 71.542.587
Finansman Gelirleri
19 3.186.833 1.357.933
Finansman Giderleri
19 -40.393.848 -51.951.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.498.118 20.948.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.428.644 -4.194.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -100.830 -91.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 9.529.474 -4.103.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.926.762 16.754.131
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -76.878 -3.149.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.849.884 13.604.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -30.196 -84.353
Ana Ortaklık Payları
16.880.080 13.689.181
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
22 0,00011910 0,00009660
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
22 -0,00000050 -0,00002220
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.151.716 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.151.716 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
280.522.069 200.515.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
277.834.991 190.808.109
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
277.834.991 190.808.109
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.687.078 9.707.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
271.370.353 200.515.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.220.237 214.120.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.666 43.200
Ana Ortaklık Payları
288.084.571 214.077.155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847018
BIST