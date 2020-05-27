***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Transferler-329.527 12.524.169 270.988.539 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 190.680.556 9.707.418 13.689.181 214.077.155 43.200 214.120.355Kar Payları-132.331.899 -132.331.899 -132.331.899Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.017.979 0 5.990.991 79.288.850 0 0 0 0 0 0 0 1.835.776.831 3.257.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.149.837 13.689.181 0 2.827.568.896 2.198.167 2.829.767.063Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 66.007.525 -66.007.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.151.716 0 0 277.669.129 2.687.078 16.880.080 288.084.571 135.666 288.220.237Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.817.463 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.279.154.380 2.635.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 388.618.005 16.880.080 0 3.173.660.023 2.110.681 3.175.770.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-511.448.931 -437.087.444Dönem Karı (Zararı)16.849.884 13.604.828Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.926.762 16.754.131Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-76.878 -3.149.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-66.917.346 12.080.639Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 46.940.442 38.906.158Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler879.715 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 80.869 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler798.846 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler408.640 3.970.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler408.640 3.970.845Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.207.015 50.593.982Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -3.186.833 -1.357.933Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 40.393.848 51.951.915Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-142.924.514 -85.584.820Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -9.428.644 4.194.474Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-455.751.257 -443.595.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.101.187 238.240.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23 -26.749.386 -29.059.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -369.351.801 267.300.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.768.082 -1.200.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.768.082 -1.200.633Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.687.078 -9.707.418Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -33.283.749 -106.229.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 50.292.780 39.769.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-72.518.546 -517.876.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23 -17.506.534 -9.067.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -55.012.012 -508.809.034Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.467.112 6.800.439İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -8.079.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.467.112 14.879.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.688.671 -93.392.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-25.321.129 696.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.367.542 -94.088.445Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-505.818.719 -417.910.360İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.795 -159.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-604.712 -2.260.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -5.686.738 -5.508.121Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -23.674.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları878.033 12.424.746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.879.851 -95.471.887Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.879.851 -95.471.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -61.879.851 -95.471.887Alınan Temettüler0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.239.039 114.062.793Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.750.116.929 7.108.656.866Kredilerden Nakit Girişleri3.750.116.929 7.108.656.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.575.893.171 -6.953.707.509Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.575.893.171 -6.953.707.509Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.464.782 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-37.706.770 -42.244.497Alınan Faiz19 3.186.833 1.357.933YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-438.089.743 -418.496.538Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi91.631.404 54.397.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.458.339 -364.098.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ945.308.903 778.724.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ598.850.564 414.626.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 598.850.564 945.308.903Ticari Alacaklar6 928.725.165 537.813.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 53.710.747 26.961.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar875.014.418 510.852.474Diğer Alacaklar20.113.968 31.882.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.113.968 31.882.050Türev Araçlar2.635.120 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.635.120 0Stoklar7 1.221.420.660 1.188.136.911Peşin Ödenmiş Giderler8 55.823.499 89.369.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.823.499 89.369.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 6.413.263 12.208.227Diğer Dönen Varlıklar96.461.435 71.151.492İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 77.351 75.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar96.384.084 71.076.034ARA TOPLAM2.930.443.674 2.875.870.725Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 48.423.405 44.759.650TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.978.867.079 2.920.630.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar343.811.397 314.010.842Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar343.811.397 314.010.842Maddi Duran Varlıklar10 3.982.032.264 3.623.154.421Kullanım Hakkı Varlıkları9 22.681.287 24.904.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.244.242 7.457.545Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.244.242 7.457.545Peşin Ödenmiş Giderler24.517.868 41.264.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 24.517.868 41.264.840Diğer Duran Varlıklar328.543 317.357İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar328.543 317.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.380.615.601 4.011.109.873TOPLAM VARLIKLAR7.359.482.680 6.931.740.248KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.295.445.496 1.257.532.194İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.295.445.496 1.257.532.194Banka Kredileri5 1.295.445.496 1.257.532.194Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları751.960.037 529.936.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları751.960.037 529.936.633Banka Kredileri5 738.220.461 515.171.866Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.739.576 14.764.767Ticari Borçlar6 845.200.911 917.719.457İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 28.676.539 46.183.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar816.524.372 871.536.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.419.030 5.138.552Diğer Borçlar41.788.155 20.321.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.788.155 20.321.043Türev Araçlar0 51.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 51.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.594 560.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.594 560.051Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.497.893 95.589.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.497.893 95.589.456ARA TOPLAM3.026.315.116 2.826.849.344Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler20 6.661.263 6.458.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.032.976.379 2.833.307.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar702.160.866 790.742.816İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar702.160.866 790.742.816Banka Kredileri5 692.904.975 779.643.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 9.255.891 11.099.702Uzun Vadeli Karşılıklar15.913.297 16.035.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.913.297 16.035.958Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 432.661.434 404.103.511TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.150.735.597 1.210.882.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.183.711.976 4.044.189.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.173.660.023 2.885.575.452Ödenmiş Sermaye13 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)274.974.910 284.126.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)274.974.910 284.126.626Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 166.817.463 175.969.179Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.741.675 5.741.675Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 102.415.772 102.415.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.281.789.500 2.001.433.293Yabancı Para Çevrim Farkları2.279.154.380 2.001.485.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.635.120 -51.958Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.635.120 -51.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 69.647.528 69.647.528Yasal Yedekler69.647.528 69.647.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları388.618.005 322.610.480Net Dönem Karı veya Zararı16.880.080 66.007.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 2.110.681 1.975.015TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.175.770.704 2.887.550.467TOPLAM KAYNAKLAR7.359.482.680 6.931.740.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.149.200.835 1.149.028.813Satışların Maliyeti14 -1.038.852.657 -1.016.778.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.348.178 132.250.412BRÜT KAR (ZARAR)110.348.178 132.250.412Genel Yönetim Giderleri15,16 -56.485.829 -48.772.554Pazarlama Giderleri15,16 -19.194.257 -21.469.124Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 13.977.809 13.241.473Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -3.940.768 -3.707.620ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.705.133 71.542.587Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.705.133 71.542.587Finansman Gelirleri19 3.186.833 1.357.933Finansman Giderleri19 -40.393.848 -51.951.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.498.118 20.948.605Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.428.644 -4.194.474Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -100.830 -91.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 9.529.474 -4.103.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.926.762 16.754.131DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -76.878 -3.149.303DÖNEM KARI (ZARARI)16.849.884 13.604.828Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -30.196 -84.353Ana Ortaklık Payları16.880.080 13.689.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)22 0,00011910 0,00009660Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)22 -0,00000050 -0,00002220Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.151.716 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.151.716 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar280.522.069 200.515.527Yabancı Para Çevrim Farkları277.834.991 190.808.109Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)277.834.991 190.808.109Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.687.078 9.707.418DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)271.370.353 200.515.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)288.220.237 214.120.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar135.666 43.200Ana Ortaklık Payları288.084.571 214.077.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847018BIST