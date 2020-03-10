***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır. Ahmet Murat Selekİbrahim Romanohttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826057BIST