***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 14:23
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır. Ahmet Murat Selek
İbrahim Romano
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826057
BIST
14:44106.291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 2.766,61
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:446,1174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:446,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0753
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:44326,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,85
|Açılış
|: 326,97
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,18
|13.285.740
|% 16,94
|
|DOKTA
|25,52
|5.812.924
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.480.145
|% 14,73
|
|DESPC
|5,58
|25.604.152
|% 13,88
|
|DGATE
|8,16
|47.042.627
|% 13,33
|
|OYAYO
|5,62
|785.373
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.201.770
|% -3,27
|
|THYAO
|10,87
|547.563.342
|% 4,72
|
|ASELS
|28,40
|462.406.610
|% 2,31
|
|GARAN
|9,60
|302.090.436
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|252.909.933
|% 4,80
|
|EREGL
|8,88
|135.755.050
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,40
|252.909.933
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,31
|93.642.656
|% 3,97
|
|ODAS
|1,93
|133.197.860
|% 3,21
|
|THYAO
|10,87
|547.563.342
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,39
|65.342.547
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9469
|7,9868
|% -1,10
|
|Frank
|6,5290
|6,5684
|% -1,24
|
|Riyal
|1,6246
|1,6327
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,54
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.161
|2.214
|-8,43
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,08
|
|Çeyrek
|524
|536
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|2,84
|
Seans Raporu
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14:57RAYSG
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