***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 18:19
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz açıklamada da belirtiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, taraf olduğunuz 4 davadan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermişti. Şirketimizin ve Bağlı ortaklığı olan ABD'de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.
Bağlı ortağımız olan Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklarımız saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882624
BIST
18:051.210
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.208
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484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8663
|7,8741
|% -0,06
|
|Euro
|9,3059
|9,3225
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1563
|10,2072
|% -0,12
|
|Frank
|8,6425
|8,6946
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,41
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
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Seans Raporu
18:05
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17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
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17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
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17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem