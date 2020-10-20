***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz açıklamada da belirtiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, taraf olduğunuz 4 davadan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermişti. Şirketimizin ve Bağlı ortaklığı olan ABD'de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.Bağlı ortağımız olan Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklarımız saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882624BIST