***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 17:11
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'ın,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939068
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|MZHLD
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|IHLGM
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|THYAO
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|SKBNK
|1,10
|105.222.089
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|1.905
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|521
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|3.512
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