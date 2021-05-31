***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak,Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'ın,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'inseçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939068BIST