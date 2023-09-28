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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2023 18:26
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023 - 23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ("BMBYH") tarafından şirketimize gönderilen 22.06.2023 tarihli bildirime istinaden, BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter Mannesmann GmbH'nin sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın, Borusan Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına yönelik ("İşlem") Borusan Holding A.Ş. ve Salzgitter Mannesmann GmbH arasında bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış olduğu İşlem kapsamındaki hisse devrinin bağlı olduğu şartlar ve İşlem'in tamamlanması halinde Borusan grubu şirketlerinin BMBYH sermayesindeki toplam pay sahipliği oranının %77'den %100'e yükseleceği ve halihazırda Borusan grubunda olan şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmeyeceği 23.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize 23.08.2023 tarihinde ulaşan 18.08.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-41063 sayılı yazısı ile, Şirketimizin esas sözleşme tadili ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet taleplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının bildirildiği 23.08.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısını takiben, Şirketimizce esas sözleşme tadiline ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde de başvuruda bulunulmuş olup izin süreci devam etmektedir.
Son olarak, BMBYH tarafından şirketimize gönderilen ve ekte yatırımcılarımızın dikkatine sunulan, sözü edilen İşlem'in tabi olduğu şartlar konusundaki gelişmelere ilişkin 28.09.2023 tarihli bildirim uyarınca
Romanya, Almanya, Polonya ve  Türkiye rekabet otoriteleri ile Romanya Doğrudan Yabancı  Yatırımlar Otoritesi tarafından İşlem'e şartsız izin verilmiştir. İtalya Doğrudan Yabancı  Yatırımlar Otoritesine başvuru yapılmış olup ilgili otoritenin İşlem  hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir.
İşlem'in tamamlanması için beklenen şartlar hakkındaki gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198023


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