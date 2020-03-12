***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 12:01
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827415
BIST
12:2296.197
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -4.768,88
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:226,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:227,0291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:22329,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,67
|Açılış
|: 329,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.605.957
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|236.810.880
|% 19,80
|
|DEVA
|11,77
|140.580.974
|% 18,41
|
|SELEC
|8,73
|96.676.511
|% 18,29
|
|ECZYT
|12,97
|86.108.616
|% 17,70
|
|HUBVC
|16,00
|29.403.317
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|107.880.454
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|13.992.231
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|24.660.795
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.761.045
|% -19,81
|
|ASELS
|24,72
|323.884.011
|% -5,50
|
|THYAO
|8,89
|292.101.267
|% -7,49
|
|ECILC
|4,78
|236.810.880
|% 19,80
|
|MGROS
|23,18
|150.032.252
|% 0,87
|
|GARAN
|8,98
|146.956.871
|% -6,26
|
|IHLGM
|0,97
|99.850.374
|% -13,39
|
|ODAS
|1,37
|102.211.643
|% -14,91
|
|ECILC
|4,78
|236.810.880
|% 19,80
|
|ADESE
|1,27
|67.821.242
|% -3,79
|
|EKGYO
|1,15
|59.220.107
|% -7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9496
|7,9894
|% 0,13
|
|Frank
|6,6358
|6,6758
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6577
|1,6660
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,28
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|-6,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|-8,03
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,88
|
|Çeyrek
|527
|538
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,97
|33,97
|-1,82
|