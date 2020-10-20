***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:21
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882508
BIST
13:221.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:227,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:229,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:22484,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,84
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:22
|AKSGY
|4,18
|76.211.687
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.931.889
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.302.614
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|233.848.728
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.393.861
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.797.377
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|888.248.714
|% 1,02
|
|GARAN
|7,48
|800.740.024
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,13
|558.025.507
|% 6,50
|
|ASELS
|18,26
|525.213.991
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,20
|485.490.316
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|558.025.507
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|420.021.199
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|450.455.552
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|888.248.714
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,33
|274.423.382
|% 0,87
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8859
|7,8881
|% 0,12
|
|Euro
|9,3146
|9,3182
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,2034
|10,2546
|% 0,34
|
|Frank
|8,6639
|8,7161
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0981
|2,1086
|% 0,23
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,42
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,15
|