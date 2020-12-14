***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:02
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892954
BIST
12:481.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:487,8849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:489,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0836
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:48463,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 463,62
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:46
|VERTU
|10,67
|27.369.183
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.607.316
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,32
|37.639.454
|% -7,55
|
|SISE
|7,37
|1.297.461.927
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,88
|1.170.979.695
|% 6,10
|
|THYAO
|12,71
|1.138.506.755
|% 2,42
|
|GARAN
|9,73
|967.642.028
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,37
|882.274.276
|% 0,75
|
|SISE
|7,37
|1.297.461.927
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|829.496.620
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|882.274.276
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|502.626.738
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,15
|459.182.777
|% 2,94
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8860
|7,8930
|% 0,65
|
|Euro
|9,5853
|9,5975
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,5525
|10,6054
|% 2,04
|
|Frank
|8,8772
|8,9307
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0986
|2,1091
|% 0,67
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-5,49
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,65
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|0,53
|