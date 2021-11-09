***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 11:40
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976187
BIST
11:391.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:399,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0495
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:3911,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0601
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:39570,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,81
|Açılış
|: 570,43
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TSPOR
|6,18
|24.740.858
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,76
|70.521.239
|% 8,10
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.550.372
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.228.185
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|7.888.687
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,48
|18.665.815
|% -7,43
|
|KARYE
|13,56
|107.930.811
|% -6,09
|
|YATAS
|13,23
|22.565.463
|% -5,09
|
|SISE
|9,31
|1.158.668.531
|% 3,79
|
|PETKM
|6,86
|862.247.977
|% 0,59
|
|THYAO
|18,27
|772.570.502
|% 1,22
|
|GARAN
|10,73
|708.092.455
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,13
|702.922.441
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|702.922.441
|% 2,96
|
|SISE
|9,31
|1.158.668.531
|% 3,79
|
|PETKM
|6,86
|862.247.977
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|127.759.494
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|708.092.455
|% -0,46
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7216
|9,7271
|% 0,51
|
|Euro
|11,2745
|11,2825
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1582
|13,2242
|% 0,51
|
|Frank
|10,6058
|10,6697
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,47
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,76
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|-0,14
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,07
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,24
|