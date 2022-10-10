***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 10:12
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069549
BIST
11:563.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 24,88
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:5618,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0279
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:5618,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0504
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:561.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,92
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler11:56
|CRFSA
|44,32
|81.116.087
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|229.110.993
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.644.123
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.202.664
|% 9,85
|
|SAYAS
|20,28
|37.311.810
|% 9,62
|
|KIMMR
|7,20
|336.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.731.782
|% -9,90
|
|MARTI
|4,62
|95.663.452
|% -7,60
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,30
|2.548.542.064
|% 1,31
|
|SASA
|85,90
|1.294.709.409
|% -1,32
|
|ASELS
|32,16
|1.102.151.342
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.018.471.125
|% 0,93
|
|HEKTS
|64,65
|958.277.227
|% -4,01
|
|EKGYO
|4,34
|1.018.471.125
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,73
|128.053.264
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,38
|341.655.149
|% 0,94
|
|YKBNK
|8,13
|501.380.568
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,36
|451.282.511
|% 0,12
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5786
|18,5881
|% -0,15
|
|Euro
|18,0397
|18,0513
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4947
|20,5975
|% -0,41
|
|Frank
|18,5594
|18,6712
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,17
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,50
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|-64,00
|
|Tam
|6.750
|6.804
|-127,00
|
|Yarım
|3.289
|3.327
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,31
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
11:56
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12:11FADE
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 238 adet işlem
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12:10TCELL
Yüzde 4.40 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 199, 510 adet işlem
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12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 2 artarak (% 0.52 ) 3, 935
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12:09EDATA
Yüzde 5.07 oranında artışla 17.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 502 adet işlem
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12:08KCAER
Yüzde 7.25 oranında artışla 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 655 adet işlem