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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.03.2020 16:32
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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine  Olağan Genel Kurul toplantısında bu hususun ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824570


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Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,27 17,30 0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
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