***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 16:32
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine Olağan Genel Kurul toplantısında bu hususun ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824570
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0787
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8545
En Düşük
6,7574
18:05326,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 6,28
|Açılış
|: 326,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8861
|7,9256
|% 1,15
|
|Frank
|6,4134
|6,4520
|% 1,36
|
|Riyal
|1,6259
|1,6341
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|19,92
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,80
|50,80
|-0,33
|