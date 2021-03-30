***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2021Tescil Tarihi30.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.03.2021 / 10298AçıklamalarŞirketimizim 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922035BIST