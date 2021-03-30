***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 23:17
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
30.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2021 / 10298
Açıklamalar
Şirketimizim 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922035
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.371
18:058,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3416
En Düşük
8,3200
18:059,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8360
En Düşük
9,7349
18:05450,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 451,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3289
|8,3327
|% 0,11
|
|Euro
|9,7697
|9,8317
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,4046
|11,4618
|% 1,47
|
|Frank
|8,8050
|8,8581
|% 1,38
|
|Riyal
|2,2139
|2,2250
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,07
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,01
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Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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17:58AVGYO
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17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem