***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
31.10.2022 23:39
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
1 Ocak-30 Eylül 2022 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075759
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,4075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1291
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:0518,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0500
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5200
En Düşük
18,4400
18:05977,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,23
|Açılış
|: 977,49
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3910
|18,4075
|% -0,70
|
|Euro
|18,4400
|18,4500
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,2737
|21,3804
|% -1,13
|
|Frank
|18,5107
|18,6222
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-11,48
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.582
|6.647
|-89,00
|
|Yarım
|3.207
|3.247
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de