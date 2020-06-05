***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Transferler-193.594 24.590.574 -24.396.980 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.739.019 132.082.912 375.878 147.197.809 147.197.809Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717.130.126 0 1.145.913.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.368.463 0 0 0 193.393.265 375.878 0 2.102.443.069 2.102.443.069Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler67.584.493 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.617.264 214.171.049 2.629.903 21.082.747 175.266.435 175.266.435Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.658.331 0 1.473.783.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.629.903 0 0 42.458.529 0 0 0 217.504.744 21.082.747 0 2.414.379.606 2.414.379.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.512.160 2.248.518Dönem Karı (Zararı)21.082.747 375.878Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.082.747 375.878Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.103.643 -5.970.637Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.771 -5.795.792Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.467.236 59.222Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler369.785 -9.178.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.031.569 4.309.131İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.031.569 4.309.131Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.217.892 4.635.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.325.770 7.843.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.133Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.170 287.657İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-62.902 327.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.732 -40.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.384.073 7.555.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.512.160 2.248.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.323.032 -553.753Alınan Faiz424.108 3.863.104Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.747.140 -4.416.857FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-586.929 3.045.096İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları3.055.547İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.055.547Ödenen Faiz-586.929 -10.451YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.602.199 4.739.861Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44.137.047 27.192.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.739.246 31.932.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ455.336.726 389.265.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ526.075.972 421.197.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 526.075.972 455.336.726Ticari Alacaklar14.322 9.243İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar189 9.243Diğer Dönen Varlıklar7 15.542.438 17.495.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.542.438 17.495.511ARA TOPLAM541.632.732 472.841.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR541.632.732 472.841.480DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.719.930.278 1.628.033.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 268.635.308 243.685.609Diğer Duran Varlıklar11.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.988.565.586 1.871.730.058TOPLAM VARLIKLAR2.530.198.318 2.344.571.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 23.045.808 23.000.000Ticari Borçlar91.778 135.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 57.263 120.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.515 15.783Diğer Borçlar1.925.054 1.847.486İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.590.079 1.782.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar334.975 65.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 8.234.034 2.661.102ARA TOPLAM33.296.674 27.644.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.296.674 27.644.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar228.731 213.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar228.731 213.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 82.293.307 77.599.872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.522.038 77.813.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.818.712 105.458.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.414.379.606 2.239.113.171Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)651.658.331 714.275.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)651.658.331 714.275.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)651.658.331 714.275.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.476.413.329 1.259.612.377Yabancı Para Çevrim Farkları1.473.783.426 1.259.612.377Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.629.903Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.458.529 42.458.529Yasal Yedekler42.458.529 42.458.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları217.504.744 149.920.251Net Dönem Karı veya Zararı21.082.747 67.584.493TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.414.379.606 2.239.113.171TOPLAM KAYNAKLAR2.530.198.318 2.344.571.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 12.012.605 17.836.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.012.605 17.836.352BRÜT KAR (ZARAR)12.012.605 17.836.352Genel Yönetim Giderleri-7.214.235 -8.697.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.902 -168.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.777.486 8.969.914Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.129.366 3.863.104Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-29.393 -3.922.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 22.010.109 -3.899.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.887.568 5.011.472Finansman Giderleri-586.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.300.639 5.011.472Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.217.892 -4.635.594Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -7.781.042 -4.416.857Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -436.850 -218.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.082.747 375.878DÖNEM KARI (ZARARI)21.082.747 375.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.082.747 375.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00749600 0,00013400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.912.909 15.514.756Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-65.912.909 15.514.756Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar220.096.597 131.307.175Yabancı Para Çevrim Farkları214.171.048 136.856.499Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)214.171.048 136.856.499Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.287.379 -4.773.587Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.287.379 -4.773.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.638.170 -775.737Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.638.170 -775.737DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)154.183.688 146.821.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.266.435 147.197.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları175.266.435 147.197.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849695BIST