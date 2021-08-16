***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 11:42
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 / 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2021 yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958224
BIST
13:241.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:248,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:249,9897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9609
13:24483,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,30
|Açılış
|: 483,23
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,11
BIST En Aktif Hisseler13:24
|VKING
|8,36
|1.732.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.456.440
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|350.321
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|KGYO
|7,08
|14.666.294
|% -8,65
|
|DAGI
|3,96
|69.851.343
|% -6,82
|
|MARKA
|4,94
|2.659.417
|% -5,00
|
|DOBUR
|20,12
|1.541.556
|% -4,10
|
|EDIP
|3,61
|9.704.726
|% -3,73
|
|GARAN
|9,41
|952.374.744
|% 1,51
|
|THYAO
|12,59
|526.449.300
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|352.733.275
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,61
|347.223.793
|% 2,37
|
|ISCTR
|5,54
|293.239.958
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,54
|352.733.275
|% 2,01
|
|GARAN
|9,41
|952.374.744
|% 1,51
|
|ODAS
|1,38
|130.034.389
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,61
|347.223.793
|% 2,37
|
|ISCTR
|5,54
|293.239.958
|% 2,40
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4690
|8,4754
|% -0,49
|
|Euro
|9,9869
|9,9897
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,6895
|11,7482
|% -0,73
|
|Frank
|9,2245
|9,2801
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% -0,65
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,80
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-26,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-25,70
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-12,43
|
|Çeyrek
|775
|792
|-6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|-0,96
|