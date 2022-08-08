***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.08.2022 20:26
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025973
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) HAKKI ATASAGUN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) NECMİ RİZA BOZANTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) HAKKI ATASAGUN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CEM YÜCESOY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) HAKKI ATASAGUN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NECMİ RİZA BOZANTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053220
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.032,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.032,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9470
|17,9528
|% 0,23
|
|Euro
|18,3125
|18,3337
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6233
|21,7318
|% 0,31
|
|Frank
|18,7226
|18,8354
|% 0,95
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|13,14
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|9,23
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında