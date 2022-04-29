***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Yalaz ÖZKANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine 01.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Cem YÜCESOY'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,2. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla atanan Mali İşler Müdürü Sayın Begüm TAHTACI‘nın da görevinin devam etmesine,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025939BIST