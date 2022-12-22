***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 20:05
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.12.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri kapsamında, Sn. Necmi Riza BOZANTI ve Sn. Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk seçimli Genel Kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak Genel Kurulun onayına sunulabilmesi için Tebliğ'in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089303
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7595
18:051.076,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,01
|Açılış
|: 1.076,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.076,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6631
|18,6829
|% 0,12
|
|Euro
|19,7667
|19,8075
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,3626
|22,4748
|% -0,54
|
|Frank
|19,9574
|20,0776
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-20,20
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-10,69
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.265
|7.326
|-71,00
|
|Yarım
|3.518
|3.582
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.790
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem