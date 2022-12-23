***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 20:39
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018,2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirketimiz'e ulaşmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089657
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0725
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.081,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.081,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6649
|18,6715
|% 0,05
|
|Euro
|19,8259
|19,8721
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4720
|22,5847
|% 0,35
|
|Frank
|19,9472
|20,0674
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9524
|4,9772
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,29
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.082
|6,50
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.306
|7.376
|58,00
|
|Yarım
|3.538
|3.608
|30,00
|
|Çeyrek
|1.775
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|3,27
|