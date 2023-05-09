***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 15:07
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 22 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş.'nin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv Grubu'na dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla Borusan Holding A.Ş. ile GIWA Holding GmbH & Co. KGaA arasında 08 Şubat 2023 tarihinde bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştı ve İşlem'e izin verilmesi için 22 Mart 2023 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştu.
Söz konusu İşlem'e Rekabet Kurulu'nun 05 Mayıs 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla izin verildiği bildirilmiştir.
İşlem'e ilişkin olarak taraflar arasında pay alım satım sözleşmesi müzakereleri devam etmekte olup, yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148681
BIST
16:234.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,81
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2319,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2321,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0912
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:231.271,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.271,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EGPRO
|53,50
|25.573.981
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.894.220
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.943.355
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|82.052.515
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.507.612
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.102.193
|% -9,98
|
|CWENE
|119,00
|3.009.322.383
|% -9,37
|
|NETAS
|24,04
|118.442.920
|% -9,15
|
|OYLUM
|3,78
|64.608.543
|% -9,13
|
|ISCTR
|12,08
|4.245.355.706
|% 3,16
|
|KCHOL
|85,70
|3.458.243.358
|% 6,33
|
|CWENE
|119,00
|3.009.322.383
|% -9,37
|
|THYAO
|130,10
|3.000.181.844
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,68
|2.549.691.811
|% 1,15
|
|ISCTR
|12,08
|4.245.355.706
|% 3,16
|
|YKBNK
|10,26
|2.094.554.809
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,68
|2.549.691.811
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,24
|264.722.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,54
|607.651.965
|% -0,18
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5158
|% 0,07
|
|Euro
|21,3505
|21,3552
|% -0,47
|
|Sterlin
|24,4668
|24,5895
|% -0,28
|
|Frank
|21,7304
|21,8613
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1865
|5,2125
|% 0,04
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|4,09
|
|Cumhuriyet
|9.279
|9.419
|48,00
|
|Tam
|9.221
|9.460
|44,75
|
|Yarım
|4.557
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|-0,57
|
Seans Raporu
16:21
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16:35NTGAZ
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 765 adet işlem
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16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 55 kaybederek (% -0.53 ) 5, 024
-
16:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, AKBNK
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16:34XU100
Endeks 4, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 43, 983.00 milyon TL de
-
16:34PAGYO
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 915 adet işlem