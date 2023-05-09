***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 22 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş.'nin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv Grubu'na dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla Borusan Holding A.Ş. ile GIWA Holding GmbH & Co. KGaA arasında 08 Şubat 2023 tarihinde bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştı ve İşlem'e izin verilmesi için 22 Mart 2023 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştu.Söz konusu İşlem'e Rekabet Kurulu'nun 05 Mayıs 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla izin verildiği bildirilmiştir.İşlem'e ilişkin olarak taraflar arasında pay alım satım sözleşmesi müzakereleri devam etmekte olup, yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148681BIST