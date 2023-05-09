Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2023 15:07
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Daha önce 22 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş.'nin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv Grubu'na dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla Borusan Holding A.Ş. ile GIWA Holding GmbH & Co. KGaA arasında 08 Şubat 2023 tarihinde bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştı ve İşlem'e izin verilmesi için 22 Mart 2023 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştu.
Söz konusu İşlem'e Rekabet Kurulu'nun 05 Mayıs 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla izin verildiği bildirilmiştir.
İşlem'e ilişkin olarak taraflar arasında pay alım satım sözleşmesi müzakereleri devam etmekte olup, yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148681


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:234.529
Değişim :  -0,72% |  -32,81
Açılış :  4.547  
Önceki Kapanış :  4.562  
En Yüksek
4.622 En Düşük
4.523
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 53,50 25.573.981 % 9,99  
OSMEN 72,10 18.894.220 % 9,99  
PAMEL 176,30 73.995.990 % 9,98  
RHEAG 3,75 2.943.355 % 9,97  
DAGHL 13,37 82.052.515 % 9,95  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Dolar 19,5123 19,5158 % 0,07  
Euro 21,3505 21,3552 % -0,47  
Sterlin 24,4668 24,5895 % -0,28  
Frank 21,7304 21,8613 % -0,48  
Riyal 5,1865 5,2125 % 0,04  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 2.024 2.025 3,54  
Altın Gr. 1.271 1.272 4,09  
Cumhuriyet 9.279 9.419 48,00  
Tam 9.221 9.460 44,75  
Yarım 4.557 4.632 16,00  
Çeyrek 2.272 2.309 15,00  
Gümüş.Ons 25,40 25,42 -0,14  
Gümüş Gr. 15,91 15,93 -0,11  
B. Petrol 76,44 76,44 -0,57  
Seans Raporu 16:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru