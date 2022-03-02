***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2022 23:12
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Md. Yard. Borusan Holding A.Ş.Grup CFO
BEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü Borusan Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006695
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0515,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2412
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
15,7545
En Düşük
15,4208
18:0515,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1000
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6200
En Düşük
15,5500
18:05876,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,15
|Açılış
|: 876,13
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0897
|14,0955
|% 1,44
|
|Euro
|15,6689
|15,7454
|% 1,54
|
|Sterlin
|18,8102
|18,9045
|% 1,92
|
|Frank
|15,2538
|15,3457
|% 1,24
|
|Riyal
|3,7476
|3,7664
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-16,79
|
|Altın Gr.
|873
|873
|3,97
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|8,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT