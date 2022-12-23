***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBARIŞ HAKKI KÖKOĞLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Md. Yard. Borusan Holding A.Ş.Grup CFOBEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü Borusan Holding A.Ş. Mali İşler MüdürüALİ CEM CANSU Finansman Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Borusan Holding A.Ş. Finansman Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089658BIST