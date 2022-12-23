***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2022 20:48
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Md. Yard. Borusan Holding A.Ş.Grup CFO
BEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü Borusan Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü
ALİ CEM CANSU Finansman Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Borusan Holding A.Ş. Finansman Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089658
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.079,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.079,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6731
|18,6845
|% 0,12
|
|Euro
|19,8205
|19,8589
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4321
|22,5446
|% 0,17
|
|Frank
|19,9312
|20,0512
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9519
|4,9767
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.081
|5,87
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.300
|7.370
|52,00
|
|Yarım
|3.535
|3.605
|27,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|3,43
|