***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2022 16:29
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında
Denetim Komitesi
Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanlığına Sn.
Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise
Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU
(Yönetim Kurulu Üyesi)
ve Sn. Yalaz ÖZKANLI'nın (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkanlığına
Sn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022696
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0263
|Açılış
|: 15,9950
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,12
|Açılış
|: 917,26
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7027
|14,7111
|% 0,27
|
|Euro
|15,9409
|15,9582
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,1281
|19,2240
|% 0,07
|
|Frank
|15,3663
|15,4589
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9108
|3,9304
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-18,34
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,30
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,76
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Seans Raporu
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17:59INVEO
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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