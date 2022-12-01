***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 09:19
***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRYAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Borusan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083317
BIST
10:565.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 101,64
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
10:5618,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
10:5619,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0481
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
10:561.064,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.064,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler10:54
|YGYO
|1,76
|24.385.966
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.634.894
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|326.863.801
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|PRDGS
|14,35
|21.749.782
|% -3,76
|
|INFO
|11,18
|48.984.756
|% -3,62
|
|THYAO
|124,30
|2.285.780.040
|% 3,58
|
|SISE
|39,60
|1.549.559.578
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,16
|1.267.379.868
|% 2,92
|
|YKBNK
|12,00
|1.010.950.002
|% -0,41
|
|KOZAL
|386,30
|999.719.395
|% 4,97
|
|KRDMD
|15,16
|1.267.379.868
|% 2,92
|
|YKBNK
|12,00
|1.010.950.002
|% -0,41
|
|EKGYO
|7,04
|538.174.076
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,73
|202.866.359
|% 0,74
|
|ALBRK
|3,48
|225.023.959
|% 2,35
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6415
|% 0,05
|
|Euro
|19,4188
|19,4275
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,4718
|22,5845
|% 0,36
|
|Frank
|19,6755
|19,7940
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|5,70
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.106
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.446
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,02
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|-0,33
|
Seans Raporu
10:54
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