***BRYAT* *MERKO* *IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2022 18:49
***BRYAT******MERKO******IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRYAT, IEYHO, MERKO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E, IEYHO.E ve MERKO.E payları 23/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064754
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0824
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05985,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3270
|18,3422
|% 0,08
|
|Euro
|18,0754
|18,1114
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,5759
|20,6791
|% -0,10
|
|Frank
|18,6354
|18,7477
|% -1,35
|
|Riyal
|4,8567
|4,8810
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|2,42
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.655
|6.761
|-35,00
|
|Yarım
|3.243
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem