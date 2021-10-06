***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 16:58
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967515
BIST
16:501.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:508,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:5010,2707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:50502,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,24
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:48
|NUGYO
|12,43
|17.634.775
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.760.110
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.133.133
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,03
|21.370.915
|% -9,85
|
|PETKM
|6,13
|1.620.532.913
|% -7,96
|
|MARTI
|1,40
|28.688.618
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.569.797
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.620.532.913
|% -7,96
|
|EREGL
|16,29
|1.220.842.160
|% 0,87
|
|GARAN
|9,28
|1.091.570.525
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,10
|876.354.703
|% -0,66
|
|THYAO
|13,81
|665.428.089
|% -1,64
|
|PETKM
|6,13
|1.620.532.913
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|403.845.441
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.150.315
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|1.091.570.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|617.119.600
|% -0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8931
|8,8944
|% 0,29
|
|Euro
|10,2546
|10,2704
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0340
|12,0944
|% -0,08
|
|Frank
|9,5423
|9,5998
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3637
|2,3755
|% 0,30
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-1,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|