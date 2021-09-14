***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 18:15
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
MEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım Müdürü
HAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde Müdürü
ADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
MUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma Şefi
MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence Şefi
FATİH USTA İnsan Kaynakları Müdürü
EROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım Şefi
BARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim Şefi
ALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman Şefi
ORAL ENGİZEK Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
MEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi
SELÇUK UÇAR Pazarlama Direktörü
ÇAĞRI CANDOĞAN Çimento Pazarlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963789
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,96
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4403
|8,4430
|% 0,20
|
|Euro
|9,9859
|9,9931
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6651
|11,7236
|% 0,30
|
|Frank
|9,1548
|9,2099
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2450
|2,2562
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,08
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260