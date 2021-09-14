***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel MüdürARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFOMEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım MüdürüHAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde MüdürüADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe MüdürüMUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma ŞefiMEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence ŞefiFATİH USTA İnsan Kaynakları MüdürüEROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım ŞefiBARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim ŞefiALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman ŞefiORAL ENGİZEK Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü Çimento Pazarlama ve Satış MüdürüMEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri ŞefiSELÇUK UÇAR Pazarlama DirektörüÇAĞRI CANDOĞAN Çimento Pazarlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963789BIST