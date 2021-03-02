***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
02.03.2021 16:49
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BUCIM
İlgili Şirket Ünvanı BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 320.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 1.541.916,346
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 05.03.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BUCIM.pdf
EK: 2 BUCIM EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914510
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0948
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1342
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,92
|Açılış
|: 410,13
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3862
|7,3908
|% 1,30
|
|Euro
|8,9175
|8,9246
|% 1,53
|
|Sterlin
|10,2745
|10,3260
|% 1,51
|
|Frank
|8,0442
|8,0926
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|3,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem