***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 10:00
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909545
BIST
12:181.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,63
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:186,9784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0573
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:188,4756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0504
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:18407,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,09
|Açılış
|: 407,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:16
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.643.784
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,10
|1.297.005.570
|% -0,07
|
|SASA
|37,12
|1.165.393.133
|% 7,84
|
|THYAO
|12,37
|784.995.043
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|332.256.076
|% 0,91
|
|PETKM
|4,99
|323.080.031
|% 0,20
|
|GSDHO
|2,76
|256.935.386
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,44
|127.239.290
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|167.178.969
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,91
|195.054.760
|% 1,04
|
|PETKM
|4,99
|323.080.031
|% 0,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9740
|6,9768
|% -0,84
|
|Euro
|8,4714
|8,4767
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6659
|9,7143
|% -0,52
|
|Frank
|7,7997
|7,8466
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% -0,82
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,69
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
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12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, PSDTC, UMPAS, PSDTC, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG