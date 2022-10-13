***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:30
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071696
BIST
17:203.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 44,71
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:2018,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:2018,0205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:20985,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,59
|Açılış
|: 985,94
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KAPLM
|75,90
|25.268.219
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.985.528
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|286.818.503
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|96.535.225
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|835.529.762
|% -9,93
|
|RODRG
|28,20
|9.800.233
|% -8,80
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,90
|7.109.848.472
|% 3,29
|
|SASA
|87,55
|2.764.760.968
|% 6,90
|
|PETKM
|14,88
|2.246.507.104
|% 1,57
|
|AKBNK
|12,92
|2.053.760.952
|% -0,08
|
|ASELS
|31,22
|1.848.622.829
|% -1,27
|
|EKGYO
|4,13
|1.205.347.545
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,30
|1.627.096.684
|% 1,22
|
|ISCTR
|8,23
|1.540.689.832
|% -0,24
|
|ODAS
|8,23
|1.385.998.224
|% 5,65
|
|DOHOL
|5,40
|894.887.531
|% 2,66
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5709
|18,5841
|% 0,10
|
|Euro
|17,9932
|18,0161
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7507
|20,8548
|% 0,99
|
|Frank
|18,4194
|18,5303
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-25,25
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-12,66
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.668
|6.729
|-64,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,22
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Seans Raporu
17:18
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